Kaptan Üstündağ park ve spor alanı hizmete açıldı
Silivri Belediyesi ve hayırsever Üstündağ ailesi iş birliğiyle Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kaptan Üstündağ Park ve Spor Alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Başkan Yılmaz, 'Biz hizmetlerimizi yeni doğan bir bebekten, yaş almış büyüklerimize kadar herkesin huzurunu, mutluluğunu ve refahını düşünerek yapıyoruz.' dedi.
SOLMAZ: “BU DÖNEMDE YAPILAN HİZMETLERİ HAYATIM BOYUNCA GÖRMEDİM”
Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nuri Solmaz, “Silivri’ye 1976 yılında geldim ve 40 senedir Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşıyorum. Bu dönemde yapılan hizmetleri hayatım boyunca görmedim. Mahallemize çok yakışan bir park oldu. Cumhuriyet Mahallesi’ne yaptığı hizmetlerden dolayı Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” dedi.