Kaptanı alkollü olan teknede 25 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, Erenköy bölgesi açıklarında düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda yelkenli tekne içinde 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Tekne kaptanı organizatör C.B.’nin alkollü olarak denizde seyir halinde olduğu ortaya çıkarken, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri kaçak göçmenlerin hayatını kurtararak bir faciayı önledi.

Çanakkale merkez Erenköy bölgesi açıklarında Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ‘Elif Ege’ isimli yelkenli tekne 18’i erkek, 3’ü kadın, 2’si erkek çocuk olmak üzere Suriye uyruklu 25 kaçak göçmeni yakaladı. Tekne kaptanı organizatör C.B. gözaltına alındı. Yelkenli tekneye el konuldu.

Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Tekne kaptanı organizatör C.B.’nin alkollü olarak denizde seyir halinde olduğu ortaya çıkarken, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri kaçak göçmenlerin hayatını kurtararak bir faciayı önledi. Teknenin kaptanı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.