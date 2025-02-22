Kar bulutları Karadeniz ile buluştu: Ortaya muhteşem görüntüler çıktı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar bulutlarının Karadeniz ile buluştuğu anlar kartpostallık görüntü oluşturdu.
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kar bulutlarının Karadeniz ile buluştuğu anlar kartpostallık görüntü oluşturdu.
Sakarya’da etkili olan kar yağışı, Karadeniz’e kıyı Kocaali ilçesini de beyaz bürüdü. Beyaza bürünen bölgede Karadeniz’in, kar bulutları ile buluşması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Seyrine doyumsuz manzaranın oluştuğu bölge dron ile görüntülendi.