Kar ile bayraklar birleşti, okullar kırmızı-beyaza büründü
Edirne'de bayrak sevgisi seferberliği başladı ve Okullar kırmızı-beyaza büründü. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte tüm okullarda bayrak sevgisi seferberliği başlattı.
Uygulamayla öğrenciler, eğitimin ilk haftasında okul forması yerine kırmızı-beyaz renkli kıyafetler giyerek ve Türk bayraklarıyla okula geldi. Okul binaları Türk bayraklarıyla süslendi.
Kar yağışı altında anlamlı görüntüler
Edirne’de Plevne İlköğretim Okulu’nda yoğun kar yağışıyla birlikte dikkat çeken görüntüler oluştu.
Yoğun kar yağışı altında öğrenciler, okul bahçesinde Türk bayraklarıyla "Parla" şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Soğuk havaya rağmen yaşanan coşku izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Soğuğa rağmen bayrak sevgisi
Kar taneleri arasında dalgalanan bayraklar, beyaza bürünen okul bahçesinde bayrak sevgisinin sıcaklığını bir kez daha gözler önüne serdi.