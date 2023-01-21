Kar kalınlığı 16 santimetreyi geçti, vatandaşlar Uludağ'a akın etti

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar kalınlığı 16 santimetreyi aştı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ’a akın etti.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da akşam saatlerinde yağan kar gece itibari ile 16 santimetreyi aştı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ’a akın etti. Kimi kartopu savaşı yaparken, kimi ise poşetleriyle kayak yaptı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışını telefonlarıyla görüntüledi.

Yarıyıl tatiliyle birlikte tatilciler için otelcilerde beklentilerini arttırdı.

Uludağ’a geç gelen yoğun kar yağışının tadını çıkaran vatandaşlar, “Uludağ’da kar yağışı olduğunu duyduk. Hemen oteller bölgesine çıktık. Çok güzel bir görüntü var. İlk kar Kasım ayında yapmıştı fakat beklediğimiz gibi değildi. Çok şükür beklediğimiz yağışa kavuştuk” ifadelerini kullandı.