Kar maskesi ve silahla kuyumcuyu böyle soydular 8 saat geçmeden yakalandılar

Bursa’da öğle saatlerinde kar maskeli ve ellerindeki silahlarla girdikleri kuyumcudan 3.5 milyon lira değerinde altın çalan soyguncular, 8 saat geçmeden polisin amansız takibiyle kıskıvrak yakalandı. Soygun anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Soygunda gasp edilen mücevherler ise eksiksiz olarak ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gün içinde başarılı bir operasyona imza attı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli ve eli silahlı 2 şüpheli, M.M.’ye (55) ait kuyumcu dükkanının önüne otomobil ile geldi. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheliler, ellerindeki çantayla birlikte inerek kuyumcuya girdi. Yaklaşık 1 dakika gibi kısa bir sürede vitrinde bulunan ve yaklaşık değeri 3,5 milyon lira olan altınları alan şüpheliler kayıplara karıştı.

Polis tüm güvenlik kameralarını mercek altına aldı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını teker teker inceledi. Polis, kısa sürede şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakasını ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Saklandıkları eve operasyon düzenlendi

Ekipler, şüpheli E.Ç. (18) ve Ö.A. (20)’nın merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde bir evde saklandıklarını tespit etti. Akşam saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelileri, altınları ve olay anında kullandıkları silahları kıskıvrak yakaladı.

Şahıslardan birinin emniyette suç kaydının olduğu belirlenirken, onlarca altın bilezik ve diğer mücevherler kuyumcuya teslim edildi. Olay anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.