KAR-MEK'te üretken eller iş başında

Kartepe’de vatandaşlara hem meslek edinme hem de kişisel gelişim fırsatı sunan kurslara kayıtlar devam ediyor.

Kartepe Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KAR-MEK) birçok alanda eğitim veriliyor. Bu yılın kurs programında; iğne oyası, giyim, sepet örücülüğü, örgü deri çanta ve cüzdan yapımı, mefruşat, nakış, pastacılık, aşçılık gibi pek çok branş yer alıyor. Usta öğreticiler eşliğinde yürütülen derslerde, kursiyerler hem teorik bilgi hem de pratik uygulama imkanı buluyor. KAR-MEK kurslarında kayıtlar halen devam ediyor. El becerilerini geliştirmek, yeni bir meslek öğrenmek veya keyifli sosyal ortamda vakit geçirmek isteyen herkes KAR-MEK kurslarına kayıt yaptırabilir.