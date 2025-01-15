Kar mesaisi sürüyor

Kocaeli’de karla mücadele ekipleri, kar yağışının sürdüğü yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Filosunu genişleterek gücüne güç katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimine güçlü araç ve ekipmanlarla girdi. Karla mücadele ekipleri, 440 personel, 235 araç ve iş makinesiyle gece-gündüz olmak üzere iki vardiya şeklinde görev yapıyor. Ekipler; Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde konuşlandırılırken, greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlar ise tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutuyor. Yapılan çalışmalar sayesinde Kocaeli genelinde kapalı yol bulunmuyor.

Kartepe’nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü. Karla mücadele ekipleri, bölgede gündüz ve gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları açık tutuyor. Yağışın etkili olduğu dağlık ve yüksek kesimlerdeki ana yollar ve sokaklarda iş makineleriyle ring atan ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ekiplerin daha hızlı müdahale edebilmesi için vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri konusunda uyarıldı. Kar yağışı devam ettiği sürece Büyükşehir ekiplerinin sahada olacağı ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.