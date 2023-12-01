Kar Spor İda Ultar Maratonu'nda bin 800 sporcu katılacak

Kazdağları’nda Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Yeşilyurt köyü ile Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasında gerçekleştirilecek 7. İda Ultra Maratonu’nda 31 ülkeden 150’si yabancı toplam bin 800 koşucuya ev sahipliği yapacak. Sporcular en uzun parkurda 95 kilometreyi koşarak Kazdağları’nın zorlu parkurlarında mücadele verecek.

Kar Spor İda Ultra Maratonu organizasyonunun basın toplantısı, Güre Mahallesi’ndeki bir termal otelde gerçekleştirildi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, İda Ultra Maratonunun Edremit’e, bölgeye, yöreye önemli kazanımlar sağlayan bir etkinlik olduğunu söyledi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Güzel bir coğrafyaya sahibiz. Tarihiyle, kültürüyle, mitolojisiyle, doğasıyla, deniziyle, zeytin ve zeytinyağıyla Kazdağları anlatılmaz yaşanır. Bu anlamda da önemli bir turizm etkinliği de düşünebiliriz. Spor sağlıklı bir yaşamdır. Doğa, spor, kültür ve sağlık hepsini bir arada barındıran bir etkinlik."dedi.

Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil de markaları altında yaklaşık bin 800 sporcunun Edremit Körfezi’nin güzel manzarası ve tarihle birleştiren parkurda zorlu bir mücadelesi vereceğini ifade etti. Alaflıgil; "Bugün Kazdağları’nın muhteşem doğası ve tarihi ile buluşacak olan sporcularımız için unutulmaz hatıralar ve zorlu parklarla dolu bir macera başlıyor. Hep birlikte bu etkinliği daha da özel kılmak için buradayız. Katılımcılara, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin’de “Balıkesir’in ve Edremit’in termal merkezi Güre’de bu organizasyonun yapılması bizi daha da mutlu ediyor. Kazdağları, mitolojik adıyla İda Dağları tarihiyle, doğal güzellikleriyle herkesin görmesi gereken bir yer. Bu uluslararası büyük organizasyonun başarıyla devam etmesinden son derece mutluyuz. Bu organizasyonun bölge tanıtımına büyük katkısı var. Bu çalışmada emeği geçenlere tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede "Burada aslına bakarsanız öne çıkarmayı planladığımız, öne çıkarmak istediğimiz konular Türkiye’nin destinasyon tanıtımı, Edremit’in ve Balıkesir’in destinasyon tanıtımı. Çünkü zeytinin ana vatanındayız, mitolojinin ve Zeus’un topraklarında geziyoruz." dedi.

Kazdağı Milli Parkı’nın bir bölümün de kullanılacağı organizasyon yarın sabah Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyünden başlayacak. Sporcular iki gün sürecek organizasyonda bu yıl ilk kez eklenen 8.5 K, Köy Koşusu, Run Zeus, İda Half Ultra ve İda Ultra parkurlarını geçecek.