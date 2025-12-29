Kar ve don riskine karşı belediye ekipleri gece boyunca sahadaydı

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar ve don riskine karşı gece boyunca sahadaydı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası kar yağışı ve don olaylarına karşı gece boyunca sahada görev yaptı. Kış mevsimi öncesinde ekipman ve personel hazırlıklarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele Ekipleri, özellikle yüksek kesimler ile köy yollarına bağlanan ana arterlerde gece boyunca küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında vatandaşların ve araç sürücülerinin iş ve okullarına güvenli şekilde ulaşabilmeleri hedeflendi. Ekipler ayrıca köprüler, kaldırımlar ve yaya geçiş noktalarında solüsyonlama çalışmaları yaparak buzlanmaya karşı önlem aldı. Bilecik Meteoroloji Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde olan ekiplerin, kış mevsimi boyunca olası olumsuz hava koşullarına karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Hemşerilerimizin günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için ekiplerimiz gece gündüz demeden görev yapıyor. Kış mevsimi boyunca tüm birimlerimizle sahada olmaya, gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.