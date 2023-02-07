Kar ve tipi Kop Geçidi'nde trafiği olumsuz etkiliyor

Aşkale-Bayburt bağlantı karayolunun en önemli noktası olan Kop Geçidi’nde kar ve tipi trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Aşkale Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ederken olası bir kötü durum yaşanmaması için bölgeye ağır ve büyük araçların gitmesine müsaade edilmiyor. Aşkale-Bayburt karayolları başlangıç noktası olan Emek Mahallesi mevkiinde Aşkale Bölge Trafik ekipleri ağır ve büyük araçları müsait olan en yakın yerlere yönlendirirken, otomobil ve diğer araçlar sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.