Kar yağışı altında futbol müsabakası dronla görüntülendi

İstanbul Arnavutköy’de kar yağışı dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kısa sürede beyaz örtünün evlerin çatılarını, araçların üzerini ve yerleri sardığı görüldü. Kar yağışını gören çocuklar ve aileleri mahalle arasındaki boş arazide futbol oynayıp kardan adam yaptı. Çocukların sevinci ve kar altında oynanan futbol müsabakası dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinden itibaren bir çok noktada kar yağışı etkili oluyor. Arnavutköy’de de öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Everin çatıları, araçların üzerleri ve sokak araları beyaz örtüyle kaplanırken kar yağışını görenler kendisini dışarıya attı. Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan boş arazide çocuklar ve aileleri futbol müsabakası düzenledi. Doyasıya eğlenilen o anlar ve kar yağışı dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

"Uzun zamandır yağmasını bekliyoruz"

Karın yağmasıyla oyun oynamak için dışarıya çıkan Mustafa Selim isimli çocuk, "Bugün kar yağıyor çok güzel. Uzun zamandır yağmasını bekliyoruz buraya yağmıyordu. Çok şükür burayada yağdı bizde top oynadık" ifadelerini kullandı.

Yine dışarıda oyun oynayan Muhammet Önemli isimli çocuk ise, " kar az yağıyordu bizde onu değerlendirmek istedik ve dışarıya çıktık. Biz top oynamayı çok seviyoruz birde karda oynamak istedik" şeklinde konuştu.