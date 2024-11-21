Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkili olacak soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü boyunca kent genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra ise İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı görülebileceği ifade edildi.

Hafta sonunda İstanbul’da hava sıcaklıklarının en düşük 3°C, en yüksek ise 7°C seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, soğuk hava ve yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Yetkililer, özellikle trafikte dikkatli olunması ve yüksek kesimlerde kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. İstanbul Valiliği de gerekli tedbirlerin alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.