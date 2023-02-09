Kar yağışı bile yardımları engelleyemedi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yaptığı çağrı ile başlatılan yardım kampanyası hızla devam ediyor. 15 tırın deprem bölgelerine yola çıktığı Düzce’de yeni tırlarda yola çıkmaya hazırlanıyor.

Düzce, Kahramanmaraş depreminin üçüncü gününde Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için başlatılan seferberliğe desteğini sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün çağrısı ile AFAD koordinesinde belediye meydanında konuşturulan TIR’lar vasıtasıyla depremzedeler için başlatılan kampanyaya ilk günden itibaren sahip çıkan ve kara gün dostu olduğunu bir kez daha gösteren Düzceliler, yardım yağdırıyor.

Depremin üzerinden geçen iki gün içerisinde toplanan ve AFAD içerisinde battaniyeden elektrikli ısıtıcıya, içme suyundan her türlü kışlık giysi ve hijyen malzemelerine, döküm sobadan jeneratöre kadar her türlü ihtiyaç malzemesinin bulunduğu toplam 15 tır ve 13 kamyonet deprem bölgesine gönderildi.

Üçüncü gününe giren depremle birlikte yardım kampanyasına destek artarak devam ederken, belediye meydanına akın eden genci yaşlısı Düzceliler, getirdikleri yardım malzemeleriyle tırları doldurarak depremzede kardeşliğinin en güzel örneğini sergilemeye devam ediyor.