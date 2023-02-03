Kar yağışı nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerleyebildiler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bir çok araç yollarda kaldı.

Kar yağışı nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerleyebildiler
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bir çok araç yollarda kaldı.

Sabah işçi taşıyan minibüsünler, kamyonlar ve otomobiller Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi girişinde yolda kalırken,araç kuyrukları oluştu.Ekiplerin çalışması sonucunda yol tekrar açılırken fabrika çalışanları ise Bozüyük Organize Sanayi Bölgesine alternatif bir yol daha yapılması gerektiğini söylediler.

Kar yağışı nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerleyebildiler