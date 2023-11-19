Kar yolu kapattı, araçlar kepçe yardımıyla kurtarıldı
Sakarya'nın Karasu ilçesine kar yağışı sebebiyle kapanan mahalle yolu kepçe yardımıyla açıldı. Yaklaşık 20 santimetreyi bulan kar sebebiyle araçlar ilerleyemedi.
Sakarya’nın Karasu ilçesine kar yağışı sebebiyle kapanan mahalle yolu kepçe yardımıyla açıldı. Yaklaşık 20 santimetreyi bulan kar sebebiyle araçlar ilerleyemedi.
Karasu ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde kar yağışı etkili oluyor. Bu çerçevede Kurudere Mahallesi’nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye yaklaşınca mahalleye ulaşım sağlayan yol kapandı. Yolda kar yağışına zincirsiz yakalanan araçlar yolda kalırken kapanan yol, iş makinaları ve kepçe yardımıyla açıldı. Ekipler karla mücadelesini aralıksız şekilde sürdürüyor.