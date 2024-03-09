Kara Elmas Ekspresi'nin Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi havadan görüntülendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan’da ilk seferine çıkacak Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz turistik treninin Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi dron ile havadan görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan tarihinde başlayacak ‘Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz Turisti Tren Turu’nun tanıtım seferi devam ediyor. Tanıtım turu devam ederken turistik treninin Zonguldak-Karabük Demiryolu hattı üzerinde bulunan Bolkuş Demiryolu Köprüsü üzerinden geçişi ise dron ile havadan görüntülendi. Trenin Filyos Çayı ve demiryolu köpründen geçişi kartpostallık görüntüler oluşturdu.