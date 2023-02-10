Kara Havacılık Komutanlığı, yaralı depremzedelerin tahliyesini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığının yaralı depremzede tahliyesine devam ettiğini bildirdi.

Kara Havacılık Komutanlığı, yaralı depremzedelerin tahliyesini sürdürüyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığının yaralı depremzede tahliyesine devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanlığı olarak deprem bölgesinde tüm gücümüzle arama-kurtarma, yardım ve tahliye görevlerine aralıksız devam ettik. Kara Havacılık Komutanlığımız da yaralılarımızın tahliyesine aralıksız devam ediyor” denildi.