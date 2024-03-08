Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbeycan Cumhuriyeti Millî Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile bir araya geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbeycan Cumhuriyeti Millî Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile 7 Mart 2024 tarihinde İstanbul’da ikili görüşmelerde bulundu” ifadelerine yer verdi.

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