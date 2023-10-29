Kara Kuvvetleri Komutanlığı 101 pare top atışı gerçekleştirdi

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı 101 pare top atışı gerçekleştirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 101 pare top atışı gerçekleştirdi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı 101 pare top atışı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da kutlamalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığına bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı’nda geçiş töreni yapıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı da kutlama çerçevesinde 101 pare top atışı gerçekleştirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman