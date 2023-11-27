Kara Kuvvetleri'ne ait uçak, organ nakli bekleyen hasta için havalandı

Kara Kuvvetleri'ne ait uçak, organ nakli bekleyen hasta için Malatya'dan Trabzon'a uçtu.

Kara Kuvvetleri'ne ait uçak, organ nakli bekleyen hasta için havalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kara Kuvvetleri’ne ait uçak, organ nakli bekleyen hasta için Malatya’dan Trabzon’a uçtu.

Kara Kuvvetleri’ne ait uçak, organ nakli bekleyen hasta için havalandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Malatya’dan Trabzon’a karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman