Kara Kuvvetlerine ait helikopterler deprem bölgesinde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin afet bölgesinde arama-kurtarma ekiplerinin intikalini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kara Kuvvetlerine ait helikopterler deprem bölgesinde
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin afet bölgesinde arama-kurtarma ekiplerinin intikalini gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterlerin deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin intikalini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kara Kuvvetlerine ait helikopterler deprem bölgesinde
Kara Kuvvetlerine ait helikopterler deprem bölgesinde
Kara Kuvvetlerine ait helikopterler deprem bölgesinde