Kara Kuvvetlerine ait helikopterler deprem bölgesinde
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin afet bölgesinde arama-kurtarma ekiplerinin intikalini gerçekleştirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin afet bölgesinde arama-kurtarma ekiplerinin intikalini gerçekleştirdiğini duyurdu.
MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterlerin deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin intikalini gerçekleştirdiğini duyurdu.