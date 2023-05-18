Karaamca'nın suyu dereden değil kaynaktan

Bursa’nın 17 ilçesine bağlı en ücra köşedeki mahallelere bile kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’in Karaamca Mahallesine de kaynak suyu ulaştırıyor.

Kayıp kaçakla mücadele başta olmak üzere, arıtma tesislerinden içme suyu hatlarının yenilenmesine kadar hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye örnek gösterilen BUSKİ, sağlıklı içme suyunu kırsal mahallelere kadar ulaştırıyor. Yenişehir ilçesinde de tüm mahallelere sağlıklı içme suyu ulaştırılırken, kamuoyunda Karaamca Mahallesi’ne ‘dereden su verildiği’ yönündeki iddialar tamamen asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

Konuyla ilgili BUSKİ’den yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yaklaşık 15 yıl önce, Bursa İl Özel İdaresi tarafından Yarhisar Mahallesi sınırları içerisindeki Yarhisar Şelalesi’nin üst kısmındaki Kayaardı mevkiinde yer alan içme suyu kaynağının, kaptaja alınarak Karaamca Mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu. Kaptajın yapılmasıyla birlikte mahalle halkının daha sağlıklı ve izlenebilir içme suyuna kavuştu. İçme suyunun kalitesi ve sağlığa uygunluğunun, gerek BUSKİ akredite laboratuvarlarında yapılan analiz ve ölçümler gerekse Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı birimi tarafından yapılan düzenli ölçümlerle kayıt altına alındı."

Asılsız iddialarla kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığının belirtildiği açıklamada, “Yenişehir’in Karaamca Mahallesi’ndeki mevcut içme suyu kaynağı dereden değil direkt kaynaktan kaptaja alınmaktadır. Dolayısıyla, içme suyu kaynağı, dereden kaynaklanabilecek herhangi bir kirlilik tehdidinden de korunmaktadır. Şimdiye kadar yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Halkımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu götürme hedefimizden asla sapılmamaktadır” denildi.