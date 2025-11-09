Karabağ'ın kurtuluşu Tekirdağ'da coşkuyla kutlandı

Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nin 5. yıl dönümü, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Değirmenaltı Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yapılırken, vatandaşlar Azerbaycan marşları ve Türküler eşliğinde hep birlikte zafer coşkusunu yaşadı.

Kutlama programına Azerbaycanlı üniversite öğrencileri, Tekirdağlı vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirirken, "Karabağ Azerbaycan’dır" ve "Ne mutlu Türk’üm diyene" sloganları atıldı.

Etkinlik alanında Azerbaycan marşları ve Karabağ Türküleri yankılanırken, vatandaşlar zafer coşkusuna alkış ve tezahüratlarla eşlik etti.

Karabağ Zaferi’nin anlamına değinen Azerbaycan vatandaşı Asad Aghayev, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kendi ülkemden buraya üniversite okumak için geldim. Aynı zamanda vatanımızı, ülkemizi burada temsil ediyoruz. Bugün 8 Kasım Azerbaycan’ın Kurtuluşu’nun 5. yıldönümü. Karabağ Savaşı’ndan bu yana 5 yıldır bu bayramı kutluyoruz. Bu bayram bizler için çok önemli ve çok anlamlı. Türk’ün bayramlarından biri olan bugün, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. 1993 yılına kadar Ermenilerin Azerbaycan topraklarına karşı uyguladığı bir soykırım vardı. Bu soykırım 3 yıl sürdü ve o dönemde annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz Ermeniler tarafından katledildi. 30 yıl süren bu hasretin sonunda, 2020 yılında 27 Eylül’den 8 Kasım’a kadar devam eden 44 günlük Karabağ Savaşı’yla topraklarımızı geri aldık. Bu mücadelede 2 bin 783 şehidimiz oldu. Onları rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onlar sayesinde bugün bu bayramı kutlayabiliyoruz. Bu bayramda bizimle birlikte sevinen, bu günü kendi bayramı olarak gören herkese çok selamlarımı iletiyorum."

Duygularını paylaşan bir diğer Azerbaycan vatandaşı Almas Mashadizade, "Bugün 8 Kasım Azerbaycan’ın Zafer Bayramı. Hepimiz çok gururlu ve mutluyuz. Bugün, Karabağ’ı geri alışımızın günü. Bu bayramda yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Vatanı için canını feda eden şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum. Karabağ bizimdir ve artık yeniden bizim olmuştur. 8 Kasım Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Etkinlik, marşlar ve halaylarla devam ederken, katılımcılar günün anlamına uygun olarak hep birlikte "Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği" sloganları attı.