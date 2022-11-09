Karabağ Zaferi yıldönümü kutlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde ’Karabağ Zaferi Yıldönümü’ adlı konferansı yapıldı.

Kardeş Azerbaycan’ın yakın tarihte kazandığı Karabağ Zaferi’nin anlatıldığı konferans İİBF salonunda gerçekleşti. İİBF Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yavuz Cankara ve Doç. Dr. Pınar Özden Cankara’nın sunumlarıyla gerçekleşen konferansa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Karabağ Zaferi, Azerbaycan için milli bir gurur olmasının yanı sıra Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölge dinamikleri ve bölgenin geleceği üzerine de önemli sonuçları olan bir zaferdir. Türkiye ve Azerbeycan’ın daima kardeş iki ülkedir. Karabağ Zaferi’nin 2’inci yıldönümü kutlu olsun” dedi.