Karabatı'dan bayrağın gölgesinde milli birlik vurgusu

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçede bir dizi anlamlı etkinliğe imza attı.

Başkan Karabatı, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Karacabey esnafını ziyaret ederek Türk Bayrağı dağıttı. Esnafa hediye ettiği bayrakların iş yerlerine asılmasını isteyen Karabatı, bu sembolik davranışla milli birlik ve beraberliğe dikkat çekti.

Günün ilk saatlerinde Karacabey İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen şehitlik ziyaretiyle anma programlarına başlayan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Kaymakam Cemalettin Yılmaz ve ilçe protokolüyle birlikte, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri mezarları başında dualarla andı.

Ardından ilçe merkezindeki esnafları tek tek dolaşan Karabatı, işyeri sahiplerine ve çalışanlarına günün anlam ve önemini hatırlatan kısa sohbetler gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında esnafa hediye ettiği Türk Bayraklarını gururla teslim eden Başkan Karabatı, "Bu bayrak, bağımsızlığımızın ve millet iradesinin simgesidir. 15 Temmuz’da gösterilen direniş, bu toprakların asla boyunduruk altına girmeyeceğini bir kez daha göstermiştir" dedi.

Ziyaretler sırasında özellikle çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenen Karabatı, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Bayrak dağıtımı sırasında çocukların milli değerlere sahip çıkmasını önemsediğini vurgulayan Karabatı, genç nesillerin bilinçli bir şekilde yetişmesi gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Karabatı, milli iradenin yıl dönümünde demokrasiye sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Türk Bayrağı’nın her bir vatandaşa ait olduğunu belirten Başkan Karabatı, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin demokrasiye sahip çıkma iradesini bir kez daha gururla hatırladığımız bu anlamlı günde, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetle teşekkür ediyorum. 15 Temmuz, bir milletin geleceğine nasıl sahip çıktığının ve bağımsızlık uğruna nasıl tek yürek olduğunun simgesidir."

Başkan Karabatı, akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı’na katıldı. Karacabey Kaymakamlığı ve Karacabey Belediyesi iş birliğiyle organize edilen anma programları kapsamında; İlçe Müftülüğü’nce Kur’an-ı Kerim Tilaveti, şiirler ve kahramanlık türküleri okundu. Daha sonra 15 Temmuz temalı belgesel gösterimi yapıldı. İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz tarafından günün önemine dair yapılan konuşma sonrası ilahi söylendi ve TRT ekranlarından ulusal etkinlikler izlendi. Ardından 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te ise İlçe Müftülüğü’nce tüm camilerden selalar okundu. Anlamlı program duaların edilmesiyle sona erdi.

Etkinlik boyunca vatandaşlarla samimi bir ortamda bir araya gelen Başkan Karabatı, toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, bu ruhun her zaman diri tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.