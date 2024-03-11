Karabiga, Ahmet Elbi ile 2. yüz yıla hazır

Çanakkale Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinin Belediye Başkanı ve AK Parti Karabiga Başkan adayı Ahmet Elbi, Proje ve Aday Tanıtım toplantısı düzenledi.

Karabiga Düğün Salonunda gerçekleştirilen programa Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Programa katılım sağlayan tüm katılımcıları kapıda karşılayan Başkan Ahmet Elbi 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile kadınlara da çiçek takdim etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda ilk olarak Ahmet Elbi başkanlığında Karabiga Belediyesinin 5 yıl içerisinde yapmış olduğu çalışmaları anlatan tanıtım filmi izlendi.

’400 milyon TL yatırım yaptık’

Programın açılış konuşmasında gerçekleştiren Karabiga Belediye Başkanı ve AK Parti Karabiga Belediye Başkan adayı Ahmet Elbi, “Büyük bir aşk ile başladığım siyaset yolculuğuma Bismillah dediğimde Karabiga’m için bir hayalim vardı. Doğup, büyüdüğüm ve üstümde hakkı olan bu topraklara hizmetkar olmak bizlerin vazgeçilmeziydi. 5 yıl boyunca ’tevazu, samimiyet ve gayret”sloganımız bizim pusulamız oldu .Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile önümüzdeki dönem daha güçlü bir hizmet belediyeciliği sizleri bekliyor. Biz bu hikayeye Karabiga’mızın kazanç yılları adını verdik. Yerel ve genel uyumu ile belediye bütçemizin tam 50 katı büyüklüğünde 400 milyon TL yatırım yaptık. İşte bu yüzden kazanç yılları diyoruz" dedi.

’Karabiga’nın dününü değil, yarınını kurtardık’

2019 yılında ilk göreve geldiklerinde en çok önemsedikleri işlerinin doğalgaz olduğunu ifade eden Başkan Elbi, "Hemen 8 kilometre yanımızda Gümüşçay doğalgazı kullanırken Karabiga’mızda yoktu.Hükümetimizin desteği ile kısa sürede girişimlere başlayarak kazandırdık,memnun olmayan yoktur herhalde.Allah iyi günlerimizde kullanmayı nasip etsin.Şimdi bizden önceki yönetim doğalgaz için meclisten yetkiyi almış ama yetkiyi alıp bırakmış meclisten almakla bu iş bitmiyor.Yani Üniversite sınavına girerken de başvuru yapıyorsun ama alın teri dökmezsem emek harcamazsan hiçbir anlamı yok, sınavı geçemiyorsun. Sadece meclisten geçirmek değil onun arkasını getirmek önemliydi.Onu da biz başardık, biz getirdik. Zaten biz getirmiştik diyerek vatandaşı kimse kandırmaya uğraşmasın. Altyapı Karabiga’nın ayıbıydı. Belki 2 yıldır zahmetini çektik ama kanalizasyon, içme suyu yağmur suyu hepsini hallettik .Bu yaptıklarımız ile Karabiga’nın dününü değil, yarınını kurtardık. Şuan üç bin nüfusumuz var bu yaptıklarımız 30 bin nüfusu kaldıracak durumda.Üstyapıya da daha şimdiden başladık önümüzdeki dönem de kısa sürede yolları da tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız işleri küçümseyerek zaten devlet yapıyor diye hani küçümsüyorlar ya akıbeti belli olmayan belediyelerden medet ummaya başladılar" Başkan Elbi, şöyle devam etti:

"İstanbul büyükşehir belediyesinin kendine hayrı olsa otobüslerini yolda bırakmaz.Devletimiz Çam Sakura Hastahanesini yaptı,onun yolunu yapamayan İstanbul Belediyesi mi buraya yol yapacak.Lafla peynir gemisi yürümüyor.İcraatci olacağız.Çanakkale belediyesini 25 yıldır CHP yönetiyor.Belediye binası yapacağız dediler 8 yılda bitiremediler.En son o dönem milletvekilimiz şimdi İç İşleri Bakan Yardımcımız Sayın Bülent Turan devreye girdi de kredi çıkardı o şekilde bitirdiler,dua etsinler Bülent Turan’a.Daha yakına gelelim geçen dönem Biga da pazaryeri çöktü yine bizim vekillerimiz destek oldu o şekilde yaptılar.Kendi işlerini yürütemeyen CHP’li belediyeler ile yol yapacaklarını söyelerek kimseyi kandırmasınlar."

Konuşmanın ardından yeni dönem projelerini açıklayan Başkan Ahmet Elbi, ’deprem, üstyapı, sağlık merkezi, sosyal konut” başta olmak üzere toplam 25 projeyi açıkladı. Programın son kısmında ise yeni dönem meclis üyesi adayları tanıtıldı.