Karabiga beldesinde Survivor heyecanı yaşandı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga belde Belediyesi tarafından bu ilk kez Mavi Plaj mevkiinde oluşturulan Survivor Parkuru çocuklar kategorisinde heyecanlı ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Çanakkale genelinde tek olan Survivor Parkurundaki mücadeleleri nefesleri kesti.

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki mavi bayraklı plajda, Belediye tarafından, Çanakkale’de ilk ve tek kez kurulan survivor parkurunda yaz etkinlikleri çerçevesinde yarışmalar düzenlendi. Çocuklar ve Yetişkinler olmak üzere yarışma iki kategoriden oluştu. Bir hafta boyunca yarışan çocuklar arasından seçilen 14 çocuk iki gruba ayrılarak mavi ve beyaz takım olmak üzere All Star’da yarışıp, survivor olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmaları, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi’nin yanı sıra, vatandaşlar ve yarışan çocukların aileleri de heyecanlı bir şekilde izledi. Yarışmada çocukların çember, su havuzu ve atışlar sırasında kıyasıya mücadele yaşandı. Çanakkale genelinde tek olan Survivor Parkurundaki mücadeleleri nefesleri kesti.

Karabiga beldesinde ilk defa yaz etkinlikleri çerçevesinde böyle bir projeyi başlattıklarını belirten Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “Yaz sezonuyla birlikte düzenlediğimiz konserle sonrasında survivor parkurunu yapmaya karar verdik. Çocuklar ve yetişkinler olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Çocuklar 7-14 yaş grubu arasında oluşuyor. 4 gündür yarışlarımız devam ediyor. Bugün All Star olarak yarışmalarımız devam ediyor. Çok çekişmeli ve heyecanlı yarışmalara sahne oluyor. Parkurumuzda profesyonel olduğu için, engebeler, su havuzu, finaldeki atışlar olsun, gerçek survivorı aratmıyor. Bu parkuru oluşturan ekipte profesyonel bir ekipti. Cumartesi günü de 18 ila 35 yaş arası kadınlı, erkekli yetişkinlerimiz yarışacak. Zorlu bir parkur, heyecanlı yarışlar olacak. Bu survivor parkurunu her yıl yapmayı planlıyoruz. Parkurumuzun uzunluğu 134 metre. Çocuklar kategorisinde 242 yarışmacı müracaat etti. Bugün bölüm bölüm yarışarak, finale geldik. Yetişkinler grubunun da Cumartesi günü yarışmacılarımız sabırsızlıkla bekliyor. Karabiga beldemiz mavi bayraklı plajlara sahip, gelişmekte olan bir beldemiz. Bu tür etkinlikleri fazlalaştırarak devam edeceğiz” dedi.

Çocuklar kategorisinde Survivor parkurunda yarışan 12 yaşındaki Emir Aktaş, “Parkurun hem zor hem kolay bölümleri var. Herkesin başarabileceği bir zorluktadır. Parkurda yarışırken arkadaşlarla eğleniyoruz. Yarışma sırasında en çok çemberler zorladı. Kazanabileceğimi düşünüyorum. Takımıma da güveniyorum. İnşallah kazanırız. Böyle bir parkurun olmasından dolayı Karabiga Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Survivor parkurunda yarışan Elif Garipcan ise, “Yarışmalardan önce parkurda deneme yaptım. Yetişkinler parkurunu da denedim. Düştüm, yaralandım ama çok eğlendim. Başkanımıza teşekkür ederim. Karabiga beldesine, Çanakkale’nin ilk ve tek survivor parkurunu kazandırdığı için” şeklinde konuştu.