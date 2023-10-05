Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi'den, Çanakkale çıkarması

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk’ü ziyaret ederek, Karabiga Beldesi hakkında bilgi verdi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Çanakkale’ye adeta çıkarma yaptı. Belediye Başkanı Ahmet Elbi, kente gelerek bir dizi ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ahmet Elbi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman’ı, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı’yı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran’ı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk’ü ziyaret etti. Başkan Ahmet Elbi, ziyaretlerde Karabiga beldesi, Karabiga Belediyesi’nin yatırımları ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretler çerçevesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu’nu da ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Elbi, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siz Değerli Karabigalı Hemşehrilerim ile güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Çanakkale’mizde birçok önemli ziyaretler gerçekleştirdik. Son olarak da Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu’nu ziyaret ettik. Ziyaretimizde Karabiga’mıza Denizcilik Bölümü kazandırmak için görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Yapılacak çalışmalar ve Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider’in de katkılarıyla Karabiga’mıza Denizcilik Bölümünü kazandıracağız. Karabiga’mızın gelecek vizyonu için çalışmaya, hemşehrilerime yakışır şekilde hizmet üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.