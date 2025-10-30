Karabiga'da 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü Coşkusu

Karabiga’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Karabiga Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı, 7’den 77’ye yüzlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen Karabigalılar, marşlar söyleyerek Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutladı. Yürüyüş boyunca Karabiga sokakları kırmızı beyaza bürünürken, birlik ve beraberlik ruhu en güçlü şekilde hissedildi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, milletimizin en büyük kazanımıdır. Bugün burada gördüğümüz bu coşku, Karabiga’nın Cumhuriyet değerlerine bağlılığının en güzel göstergesidir. Cumhuriyet’in bir kazanım olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin ışığında, Karabiga’mıza kattığımız her eser, her hizmet ve her değer bu kazanımın bir yansımasıdır. Birlik, beraberlik ve üretkenlik anlayışıyla Karabiga için çalışmayı sürdüreceğiz. Katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz bir ve beraber oldukça, bu bayrak inmeyecek, ezanlar susmayacak ve bu milleti bölemeyecekler. Bu akşam için emeği geçen emniyet güçlerimize ve belediye personelimize teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.