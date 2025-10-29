Karabiga'da Cumhuriyet'in 102'nci Yılı Coşkuyla Kutlandı

Karabiga’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Başkan Elbi, düzenlenen programda öğrencilere tablet sözü verdi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Mustafa Kemal Okulu’nda düzenlenen kutlama programına katılarak öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi. Programa belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Başkan Elbi, programda yaptığı konuşmada çocuklara tablet sözü vererek, öğrencilerin büyük bir sevinç yaşamasına vesile oldu.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, öğrencileri tebrik ederek Cumhuriyet’in değerine vurgu yaptığı anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Elbi konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 102’nci yılını hep birlikte coşkuyla kutlamanın gururu içindeyiz. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet çok değerli bir hazinedir. Bu hazineye sahip çıkmak için derslerimize çok çalışacağız. Birbirimizi seveceğiz, doğruyu söyleyeceğiz, bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza saygı göstereceğiz. Malazgirt’ten bugüne, Çanakkale’de, Dumlupınar’da yazılan destanların ve bugün ülkemizin elde ettiği diplomatik başarıların mirasçıları olarak, Cumhuriyet’in kazanımlarını geliştirme sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. Yerli uçağımız, gemimiz, otomobilimiz ve savunma sanayimizdeki her bir başarı, bu topraklara olan vefa borcumuzun bir yansımasıdır. Çünkü Cumhuriyet’e sahip çıkmak, Türkiye’yi ileri taşımakla mümkündür. Karabiga’mıza kazandırdığımız eğitimden sağlığa, spordan sosyal yaşama, doğalgazdan suya kadar her şey ama her şey bir kazanımdır. Cumhuriyeti taçlandırmak da inşallah çok çalışmak, ülkemizi ve şehrimizi geleceğe taşımaktır. Hep birlikte, inanıyorum ki bizler, bu kutlu yolda genciyle yaşlısıyla, öğrencisiyle çiftçisiyle, balıkçısıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Siz sevgili çocuklar, bu bayrağı daha da yükseklere taşıyacak, ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracaksınız. Bu duygularla, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Program, öğrencilerin hazırladığı şiirler ve halk oyunları gösterileriyle devam ederken, Cumhuriyet coşkusu Karabiga’da gün boyu sürdü.