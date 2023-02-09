Karabiga depremzedeler için tek yürek oldu

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afetzedelere yardım için tek yürek oldu.

Yardımlarla ilgili açıklama yapan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Karabiga Belediyesi Nikah salonunda vatandaşlarımızın getirdikleri yardımlar teslim alınıyor. Karabiga halkının yardımlarının olduğu araçlar sağ salim yerine ulaştı. Gün dayanışma günü, birlik olma günü. Teşekkürler Karabiga deprem felaketi sonrasında belediyemize ulaşan, görüş soran nakdi ve ayni yardımı yapmak isteyen vatandaşlarımıza bu vesile ile teşekkür ediyoruz. Duyarlılık gösteren ve bu önemli günlerde bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini gösteren vatandaşlarımıza minnettar olduğumuzu belirtiyoruz. Değerli Hemşehrilerimiz, açılan kampanya devam etmekte olup, yardım paketlerinizi Karabiga Belediyesi Nikah Salonundaki görevlilere teslim edebilirsiniz" dedi.