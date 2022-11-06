Karabiga doğalgaza kavuştu

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde doğalgaz açma ve ilk yakım töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 ay önce temeli atılan ve alt yapı çalışmaları hızla tamamlanan doğalgaz, düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına sunuldu.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde doğalgaz açma ve ilk yakım töreni gerçekleştirildi. Karabiga Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, yaptığı konuşmada, “Bugün Karabiga’mız adına tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ediyoruz. Mutluyuz, gururluyuz, 2019 yılında sizlere hizmet etmek üzere yola çıktığımızda verdiğimiz sözlerden bir tanesi de beldemize doğalgaz getirmekti. 15 ay önce sizlerle birlikte doğalgaz ilk kazı törenini gerçekleştirdik. Bugün itibariyle beldemizde 20 bin metre polietilen gaz hattı, 2 bin metre çelik hat yapımı kısa sürede tamamlandı. Doğalgazın çevreci oluşu sunduğu kolaylıklar bir tarafa dünya genelinde yaşanan enerji krizi ve enerji fiyatlarının bu denli arttığı enerjiye ulaşmanın zorlaştığı bir dönemde doğalgazın kullanıma sunulması ayrı bir kıymet, ayrı bir anlam ifade ediyor. Tabi bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya siyasetine yön veren akılcı hamleleri sayesinde ülke olarak enerjiye ulaşma noktasında çok şükür sorun yaşamıyoruz. Doğalgazın arzında artık sona geldik. Yakın zamanda inşallah evlerimizde kullanmaya başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Karabiga’mız için canla başla mücadeleye teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bizlere yardımcı olan Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’a ve Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

Ardından konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Avrupa endişe içerisinde acaba doğalgaz bize gelecek mi, diye beklerken, bu yıl depoları doldurdular ama yarını düşünüyorlar. Biz, önlemimizi almıştık. 4.sondaj gemimizi göndermeden önce tüm anlaşmalarımızı yaptık. Sonra sondaj gemilerimizi arama için gönderdik. Bazıları muhalefet etmek için dış politikada agresif ve yayılmacı bir politika izliyor diye bizi eleştirdi. Bazıları Mavi Vatan dediğimizde ne demek istediğimizi anlamadılar. Ama biz biliyoruz ki, ülke yönetmek zor iş. Biz biliyoruz ki, ülke yönetmek vizyon sahibi olmayı gerektirir. Elhamdülillah bizim başımızda ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var” dedi. Konuşmasında muhalefeti de eleştiren İskenderoğlu, “8 defa yemek yemişler, ne yazık ki o 8 yemekte bir türlü Cumhurbaşkanı adayına karar verememişler. Hala yazı şöyle mi olsun, böyle mi olsun afiş yazılarının hesabını yapıyorlar. Türkiye’nin sağında solunda sorunlar var. Dünyada ekonomik kriz var. Gıda krizleri, enerji krizleri var. Biz, bunları çözmekle uğraşıyoruz. Biz, beldelerimize nasıl doğalgaz getiririz, boruları nasıl değiştiririz, taşları nasıl döşeriz, bunlarla uğraşıyoruz. Yazıyla falan işimiz yok. Ancak aday bulmakta bile kriz yaşayanlar tabi tahıl krizini nasıl çözerler bilmiyorum. Biz bazıları gibi hamburger yemeye gidenler değil, Karabiga’nın güzel palamudunu yemek için Karabiga’ya gelenlerden olacağız inşallah” diye konuştu.

Çanakkale’nin beldelerinde doğalgaz kullanımının yaygınlaştığını da anımsatan İskenderoğlu, şunları söyledi: "Bu konuda özellikle Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’a çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz, 2 bin nüfusun altında olan yerlere doğalgaz götürülmüyordu. Ancak Sayın Vekilimiz, bunun düzeltilmesi için mücadele verdi, Cumhurbaşkanımızla görüştü ve bu sorunu çözdü. Karabiga Meydanı’ndan, tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu işte çok büyük payı ve emeği var. Belediyemiz bu işe ön ayak oldu, biz de omuz verdik. Firmamızın da gayretli çalışmalarıyla kısa sürede Karabiga’mız doğalgaza kavuştu. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Düzenlenen törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belde Belediye Başkanları, AK Parti ve MHP Biga İlçe ve Karabiga Belde Başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.