Karabiga'lı öğrencilere unutulmaz yarıyıl tatil deneyimi: Kocaeli Diriliş Kampı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga belde Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte öğrencilerine unutulmaz bir ara tatil hediyesi sunarak, Kocaeli Diriliş Kampı’nda bir araya getirdi. Etkinlikte, öğrenciler, hem eğlenceli, hem de öğretici bir tatil deneyimi yaşadı.

Karabigalı öğrenciler, yarıyıl tatilinin ilk günlerinde öğrenciler, Kocaeli Diriliş Kampı’nda gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle buluştu. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “Kocaeli Aytepe Diriliş Kamp yetkililerine, öğrencilerimiz ile her konuda ilgilenen değerli hocalarına teşekkür ediyorum. Kıymetli çocuklarımızın her konuda yanlarında olmaya, onların en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öğrenciler, kampta çeşitli aktivitelerle buluşarak, hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı buldu. Doğa yürüyüşleri, takım oyunları gibi birçok etkinlik öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Kocaeli Diriliş Kampı’nın güzel doğası içinde gerçekleşen etkinlik, öğrencilerin kış tatillerini daha anlamlı ve dolu dolu geçirmelerine imkan tanıdı.