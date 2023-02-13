Karabük depremzedeler için 9 milyon lira yardım topladı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Karabük’te depremzedeler için 9 milyon 19 bin lira yardım toplandı.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgesinde zor şartlar altında bulunan vatandaşlara ulaştırılmak üzere 9 milyon 19 bin TL yardımın toplanarak Afet ve Acil Durum Başkanlığına aktarıldığı belirtildi.

Valilik ayrıca, deprem bölgesine 224 yardım aracının deprem bölgesine gönderildiğini bildirdi. Açıklamada, 449 palet temel gıda, 522 palet su, bin 850 ster odun, 82 ton un, bin 210 adet çadır, 4 bin 600 adet battaniye, 358 palet bebek ürünleri, 147 palet teknik malzeme, 95 palet ayakkabı, 1 mobil tuvalet, 2 adet mobil mutfak, 26 palet tıbbi malzeme, bin 378 adet ısıtıcı, 222 adet yatak, 115 bin 850 adet, 324 palet kıyafet, 112 adet halı, 95 adet tüp gönderildiği kaydedildi.