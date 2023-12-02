Karabulut 'Başka şubemiz yoktur'

Kuruyemişçilik mesleğini 3. Kuşak olarak devam ettirdiğini ifade eden Silivri Kuruyemiş’in sahibi Aydın Karabulut’’ 1971 yılından bu yana hizmet veren bir kuruyemiş firmasıyız. Bu dededen babaya, babadan çocuklara geçen bir nesil biz 3. Kuşağız şuanda. Silivri Çarşı merkezindeki işletmemizde faaliyet gösteriyoruz. Ancak son günlerde ilçe genelinde aynı isimle faaliyet gösteren firmaların çoğaldığını gözlemlemekteyiz. Yıllardır kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet verdiğimiz müşterilerimizin mağdur olmamaları isteriz. Bu sebeple “Silivri Kuruyemiş” markasının başkaca bir şubesinin olmadığı belirtmek istiyoruz.” Dedi.