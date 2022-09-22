Karabulut, Hedefler için yoğun çalışıyoruz

TFF İstanbul 1. Amatör Küme 2. Grupta mücadele etmeye hazırlanan Alibeyspor’da moraller yerinde. Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Karabulut yaptığı değerlendirmesinde; “Yeni sezon için yoğun bir program dahilinde çalışıyoruz. Genç yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız fazlasıyla mesai harcıyorlar. Başlayacak olan ligimizde de ismimizden sıkça söz ettireceğiz. Koyduğumuz hedef doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştirdik ve takım inanmış ve hırslı bir şekilde çalışıyor” dedi.