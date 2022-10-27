Karabulut'tan Başkan Yılmaz'a ziyaret
Güreş sporu denilince Silivri'de tek akla gelen bir isim olan ve elde ettiği başarılarla güreşseverlerin gurur duyduğu İsmet Karabulut, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yılmaz, sevilen sporcuya başarılarından dolayı teşekkür etti.
Gerçekleşen ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Yılmaz “İlçemizin başarılı güreşçisi İsmet Karabulut'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bulgaristan Plovdiv'de yapılan Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonasında elde etmiş olduğu 3.'lükten dolayı kutluyorum.” İfadelerine yer verdi.