Karabulut'tan bir derece daha

6 Ekim’de Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Veteran Güreş Şampiyonasında 88 kiloda mindere çıkan Silivri’nin gururu Milli sporcumuz İsmet Karabulut, şampiyonada 3.oldu. Karabulut, şampiyona sonrasında yaptığı açıklamada “Veteranlar Dünya Şampiyonasında 3.lük nasip oldu çok şükür. Ülkeme, Silivri’me Hayırlı olsun verdiğim Mücadelem feda olsun. Mücadeleye devam Allah’ın izniyle dedi.