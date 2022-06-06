Karabulut'tan iki derece daha
İsmet Karabulut, güreş başarılarına yenilerini ekleyerek spor yaşantısına devam ediyor. Milli Güreşçimiz Bulgaristan'da katıldığı görüşlerde üçüncülük ve birincilik başarıları ile döndü.
Güreşçimiz, Silivri’de yetişen değerli sporcu İsmet Karabulut, geçtiğimiz günler Bulgaristan’da Ruen Belediyesinin düzenlediği güreşlerde sergilediği başarılı performanslar neticesinde Türkiye’ye iki derece ile döndü. Bulgaristan geleneksel güreşlerinde 90 kg’da 3. lük kazanan Karabulut, yağlı güreşte Baş ta 1. oldu.
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN