Karaca, işverenin ve çalışanın talep ve isteklerini dinledi

Milletvekili Harun Karaca, Bilecik’te bazı üretim alanlarını gezerek, işveren ve çalışanın talep ve isteklerini dinledi.

24, 25 ve 26’ncı dönem İstanbul Milletvekili ve ayrıca önceki dönem AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı olan Harun Karaca, Bilecik’e gelerek ziyaretler gerçekleştirdi. Milletvekili Harun Karaca ilk olarak Bilecik AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Karaca, Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından karşılandı. Birlikte bir süre sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Yıldırım ile önceki dönem Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Harun Karaca birlikte 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaları ziyaret ederek işletme hakkında bilgi aldılar. Fabrikalar da üretim alanlarını gezerek, işverenin ve çalışanın talep ve isteklerini dinlediler.

İl Başkanı Serkan Yıldırım, Milletvekili Harun Karaca’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.