Karaca yavrusu jandarma tarafından Milli parklara teslim edildi

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde devriye gezen jandarma timi ormanlık alanda bulduğu karaca yavrusunu Milli Parklar görevlisine teslim etti.

Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırca Mahallesinde yapılan devriye esnasında ormanlık alanda karaca yavrusu görevli personele sığınması üzerine yapılan dış muayenesinde herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı, bahse konu karaca yavrusu muhafaza altına alınarak İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile kurulan koordine neticesinde gerekli kontrollerin yapılması için Balıkesir Milli Parklar Biriminde görevli personele teslim edildi.