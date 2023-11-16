Karaca yavrusu sokak köpeklerinden son anda kurtuldu

Kırklareli'nde ormanlık alanda sokak köpeklerin saldırısına uğrayan yavru karacayı vatandaşlar kurtardı.

Karaca yavrusu sokak köpeklerinden son anda kurtuldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli’nde ormanlık alanda sokak köpeklerin saldırısına uğrayan yavru karacayı vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesinde ormanlık alanda sokak köpeklerinin saldırısına uğrana karaca yavrusu Hamidiye Mahallesindeki vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar, kurtardıkları karaca yavrusunu İğneada Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Tedavisinin ardından karaca yavrusu doğal ortamına serbest bırakılacak.