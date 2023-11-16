Karaca yavrusu sokak köpeklerinden son anda kurtuldu
Kırklareli'nde ormanlık alanda sokak köpeklerin saldırısına uğrayan yavru karacayı vatandaşlar kurtardı.
Kırklareli’nde ormanlık alanda sokak köpeklerin saldırısına uğrayan yavru karacayı vatandaşlar kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesinde ormanlık alanda sokak köpeklerinin saldırısına uğrana karaca yavrusu Hamidiye Mahallesindeki vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar, kurtardıkları karaca yavrusunu İğneada Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.
Tedavisinin ardından karaca yavrusu doğal ortamına serbest bırakılacak.