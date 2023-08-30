Karacaahmet Mezarlığı'ndaki 'Hattatlar Sofası' restore edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat bir sosyal medya paylaşımı yaparak Karacaahmet Mezarlığı’ndaki “Hattatlar Sofası”nın restore edildiğini duyurmuştu. Dr. İbrahim Pazan, “Eski hattatların yerlerdeki kırık taşları onarılmış ve orası çimlendirilerek dikilmiş. Ancak bu işin önce uzmanlarla görüşülüp düzenlenmesi gerekirdi” dedi. Öte yandan Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Hattatlar Sofası havadan görüntülendi.

Dr. İbrahim Pazan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat bir sosyal medya paylaşımı yaparak Karacaahmet Mezarlığı’ndaki “Hattatlar Sofası”nın restore edildiğini duyurmasının ardından Hattatlar Sofası’nı ziyaret etti. Pazan, yaptığı ziyaretin ardından görüşünü dile getirdi.

“Bazı mühim hattatların kırık mezar taşları yerlerde duruyor”

Dr. İbrahim Pazan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Beyin sosyal medya paylaşımını gördüm ve hattatlar sofrasını ziyaret ettim. Karacaahmet mezarlığındaki en eski mezar, Şeyh Hamdullah Efendi’nin mezarı. Bu kişi en büyük hattatlardan birisi. Pek çok hattat bu üstadın yanına defnedilmek istediği için orada bir sofa meydana gelmiş. Yaklaşık 25 tane hattat aynı yere defnedilmiş. Ancak zaman içerisinde bütün Osmanlı tarihi kabristanlarının da olduğu gibi yeni kabirler açmak için eski kabir taşları yerlere atılmış ve kırılmış. Orada bu şekilde yeni definler gerçekleşmiş. Şeyh Hamdullah mezarı hariç diğer kalanların hepsi yerlerdeydi. Eski hattatların yerlerdeki kırık taşları onarılmış ve orası çimlendirilerek dikilmiş. Ancak bu işin önce uzmanlarla görüşülüp düzenlenmesi gerekirdi. Hangi hattatların mezar taşları orada bunların kabir yerleri belirtilmemiş. Baş taşlar dikilmiş mezarın neresi olduğu belli değil. Ayrıca bazı mühim hattatların kırık mezar taşları yerlerde duruyor. Bunlara örnek verirsek Abdurrahman Hilmi Efendi’nin taşına rastladım. Biraz daha özenli çalışılma olursa daha iyi bir hizmet verilebilirdi. Biz bu hizmetin yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

“Bunlar bizim açık hava müzelerimiz”

Pazan, "Bunlar bizim açık hava müzelerimiz. Bu taşların hepsinin bir sanat değeri var. Taş işçiliğinin hat sanatının en üstün örneklerini görebiliyoruz. Orada gördüğüm sarık şeklinde bir taş başının kafası kopmuş ve yerde duruyor. Müzeye konulabilecek birçok baş taşları yerlerde geziyor. Görmek isteyenler Karacaahmet ve Ayrılıkçeşmesi mezarlığı gibi mezarlara gidip görebilirler. Bunlar bizim tarihi değerlerimiz” ifadelerine yer verdi.