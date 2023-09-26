Karacabey Belediyesi kendi asfaltını kendi üretmeye başladı

Karacabey Belediyesi tarafından, Kademe Yerleşkesi içerisinde inşa edilen modern asfalt üretim tesisinde asfalt üretimleri başladı.

Saatte 140 ton kapasiteli olan üretim tesisinden elde edilen asfaltlar şehrin altyapısı biten noktalarında yollara serilmeye başladı. Karacabey Belediyesi Kademe Hizmet Yerleşkesi içerisinde kurulumu tamamlanan ve hizmete başlayan asfalt üretim tesisini ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmalar hakkında yetkili personelden bilgi aldı. Özkan burada yaptığı açıklamada, ilçede altyapısı biten sokaklara kendi ürettikleri asfalttan serildiğini belirterek, bu sayede hem daha hızlı hem de daha ekonomik bir yöntemle sokakların yeniden asfaltlandığını söyledi.

Özkan, “Altyapı seferberliğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın destekleriyle son aşamaya geldi. Uzunca bir süreden beri de Karacabey’de konuşulan tek konu var, o da yollar. Biz gerçekten pansuman tedavi yapmıyoruz, bir nevi ameliyat yapıyoruz. Karacabey’in adeta altını üstüne getirdik. Bu sistemi yenilemek, kente 100 yıl hizmet edecek şebekeleri oluşturabilmek için yolların kazılması gerekiyor. Yollar kazıldı; içme suyu, kanal ve yağmur suyu şebekeleri montajı yapıldı. Sonunda da asfalt, bazı yerlere de kilit parke taşı çalışması yapıldı. Toz oldu, toprak oldu, çamur oldu ama hamdolsun sonuna geldik. Atalarımızın söylediği gibi zahmetsiz rahmet olmuyor, külfetsiz nimet olmuyor, çalıya basmadan da halıya basılmıyor. Şu anda yollarla ilgili çalışmalar da başladı. Müteahhit firmalar bir taraftan çalışmalarını gerçekleştiriyor” dedi.

“Eksik kalan ve ihtiyaç duyulan noktalarda Karacabey Belediyesi olarak kimsenin kapısını çalmadan, kimseye muhtaç olmadan kendi göbeğini kesmek için arkamızdaki bu modern asfalt plentini Karacabey’e kazandırdık” diyen Başkan Özkan konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Artık Karacabeyli hemşerilerimize memnuniyetle ifade edebilirim ki bizim asfaltımız var, bütün malzemeleri aldıktan sonra burada kendi makinelerimizle, teçhizatlarımızla asfalt imalatı yapıyoruz. Karacabey’in zaten araç filosu, makine parkı hizmetlere yetecek oranda var. Onları da kullanarak, ihtiyaç duyulan mahallelere bu asfaltları götürüyoruz. Altyapı sıkıntılı bir olay. Yaklaşık altı yüz milyon TL adeta toprağın altına gömüldü. Birçok belediye başkanının girmekten kaçındığı işler bunlar ama bunların yapılması gerekiyor. Biz hep ifade ediyoruz. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek hareket ediyoruz. Bundan sonra da üstyapı çalışmalarımız devam edecek. Karacabey’de yolla ilgili bir sıkıntı kalmayacak. Sosyal medya mecralarında, Karacabey’le ilgili gruplarda, kahvehane ve ev sohbetlerinde konu hep şimdiye kadar yoldu ama yaklaşık bir aydan beri yollar yapıldıkça, vatandaşlarımız memnuniyetlerini bizlere bizzat ifade ediyorlar ve yapılan olumlu çalışmaları, güzel çalışmaları gördükten sonra da bu yaklaşık altı yüz milyon TL’lik altyapı maliyetinin ne kadar önemli olduğunun farkına varıyorlar. Bizim gibi ilçe belediyelerinin otuz yılda, kırk yılda borçlanarak ancak karşılayabilecekleri bu yatırımları biz Büyükşehir Belediyesi BUSKİ marifetiyle, kendi kasamızdan para çıkmadan gerçekleştiriyoruz. Bu noktada bize katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonra geriye yol meselesi kalıyor. Büyük oranda bunları da tamamladık. İnşallah daha modern, daha müreffeh, daha güzel, daha estetik bir Karacabey’i hep birlikte oluşturacağız.”

“Asfalt plentimizin kapasitesi gayet yüksek hem bizim ihtiyacımız olan asfaltı üreteceğiz hem de ihtiyaç duyan insanlara bir kâr marjıyla Karacabey Belediyesi olarak bunu satacağız ve Karacabey Belediyesi’ne bir gelir kapısı da açmış olacağız” diyen Özkan, “Daha güzel bir Karacabey’i oluşturmak için canla başla gayret ediyoruz. Kendi ustalarımızla, kendi işçilerimizle, kendi malzemelerimizle burada çok güzel düzenlemeler yaptık. ‘Aslan yattığı yerden belli olur’ atasözünden hareketle, Karacabey’in imalat noktasında mutfağı olarak tabir edilen bu alanı da gayet güzel bir hale getirmiş bulunuyoruz. Allah’ın izniyle, Karacabey’imizde yol problemi ortadan kesinlikle kalkacaktır. Bundan sonra Karacabey’de yolların ne kadar güzel olduğu, düzenli olduğu, bakımlı olduğu diğer şehirlere örnek olduğu konuşulacak diyedüşünüyorum. Karacabey’imize olsun” diye konuştu.