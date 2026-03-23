Karacabey Belediyesi'nden çevreye güçlü adımlar

Karacabey Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen çevre koruma, geri dönüşüm ve bilinçlendirme çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Müdürlük tarafından yürütülen faaliyetlerin hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de toplumda sürdürülebilir yaşam bilincinin artırılması açısından önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Karacabey Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü; kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrultusunda çevre kaynaklarının korunması, atıkların kaynağında azaltılması ve geri dönüşüm sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüyor. Müdürlük, geri dönüşüm özelliğine sahip atıkların üretiminden bertarafına kadar olan süreçte doğrudan ya da dolaylı olarak çevreye zarar vermesini önlemeyi hedeflerken, aynı zamanda eğitim faaliyetleriyle toplumda kalıcı çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra hava, su ve toprak kirliliğinin kontrol edilmesi, çevre kirliliğini önleyici çalışmaların yapılması ve halk sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler de müdürlüğün sorumluluk alanında yer alıyor.

2025 yılı boyunca Karacabey’deki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Sıfır Atık" ve "Enerji Tasarrufu" konularında eğitim programları düzenlendi. Eğitimlerde öğrencilere sıfır atık kavramı, geri dönüşümün önemi, günlük yaşamda uygulanabilecek çevre dostu alışkanlıklar ve bu çalışmaların doğaya sağladığı katkılar anlatıldı. Eğitim programları sırasında öğrencilere bilgilendirici videolar izletilerek interaktif bir öğrenme ortamı oluşturuldu. Böylece genç nesillerin çevre konusunda daha bilinçli bireyler olarak yetişmesi hedeflendi.

6-10 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında 9 Ocak’ta Bursa Yuvam’da düzenlenen etkinlikte 120 öğrenci enerji verimliliği konusunda bilgilendirildi. Etkinlikte çocuklara enerji kaynaklarının bilinçsiz kullanımının doğaya verdiği zararlar anlatılırken, boyama etkinliği ile öğrenme süreci daha eğlenceli hale getirildi. Enerji verimliliği sayesinde konfordan ödün vermeden tüketimin azaltılabileceği ve küçük önlemlerle büyük tasarruflar sağlanabileceği vurgulandı.

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Karacabey’de bulunan Özel Yaşameli Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören 14 özel ihtiyaç sahibi öğrenciyle etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler balık boyama etkinliği yaparak hazırlanan panoda çalışmalarını sergilerken, etkinlikte su kirliliği ve su tasarrufu konularında bilgilendirme yapıldı.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Sarıbey Serkan Argın Ortaokulu öğrencileriyle birlikte geri dönüşüm temalı bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Öğrencilerle geri dönüştürülebilir atıklar, özel atıklar ve atık kumbaraları hakkında bilgilendirme yapılırken, atık cam kavanozlardan mum yapımı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Karacabey Kent Konseyi de katılarak öğrencilerle birlikte atölye çalışmalarına destek verdi.

Çevre Haftası kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi. 3 Haziran’da Karacabey Belediyesi Anaokulu’nda 3, 4 ve 5 yaş grubu öğrencilerle geri dönüşüm temalı etkinlik gerçekleştirildi. Atık plastik pet şişe ve plastik kapaklar kullanılarak yapılan etkinlikte çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırıldı.

4 Haziran’da ise Şehit Uzman Çavuş Cemil Turan İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle Malkara Mavi Bayraklı sahilinde temizlik etkinliği düzenlendi. Sahil temizliğinin ardından öğrencilerle birlikte ahşap atıklardan yapılan yelkenlerin boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 22 Mart 2022 tarihli genelgesi doğrultusunda ilçede bağımsız olarak geri dönüştürülebilir atıkları toplayan vatandaşlara yönelik düzenlemeler hayata geçirildi. Bu kapsamda 2024-2025 yılları arasında toplam 25 vatandaşa "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcı Kimlik Kartı" verildi. Kimlik kartı verilen vatandaşlara faaliyetlerini yürütürken uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılırken kayıt işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından imalatı yapılan metal iç mekân sıfır atık biriktirme ekipmanları da belediye tesislerinde kullanılmaya başlandı. İlk etapta 4 takım olarak üretilen kutuların 2 takımı Atatürk Kültür Parkı içerisindeki Kent Kafe’ye, 1 takımı Gençlik ve Spor Birimi spor tesislerine ve 1 takımı Kademe Hizmet Binası’na yerleştirildi. İhtiyaç doğrultusunda üretimin devam edeceği belirtildi.

Karacabey genelinde okul, site, market ve caddelerde bulunan geri dönüşüm kutuları aracılığıyla önemli miktarda ambalaj atığı toplandı. 2025 yılı içerisinde toplam 3.600 kilogram ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. Ambalaj atıklarının toplanması için 8 Ekim 2025 tarihinde yapılan ihaleyi Şanlı Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. firması kazandı.

İlçe genelinde ayrıca sözleşmeli firma tarafından 40 farklı noktaya yerleştirilen tekstil atığı kumbaraları sayesinde kullanılmayan kıyafetler de geri dönüşüm sistemine dahil edildi.

Bitkisel atık yağ, atık pil ve elektronik atıklar ise sözleşmeli firmalar tarafından toplanarak Karacabey Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde biriktirildi ve yıl sonunda lisanslı firmalara gönderildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, çevreyi korumanın tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"Karacabey Belediyesi olarak çevreyi koruyan, sürdürülebilir yaşamı destekleyen ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı hedefleyen projeler üretmeye devam ediyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün yürüttüğü eğitim, farkındalık ve geri dönüşüm çalışmaları sayesinde hem gençlerimizde çevre bilincini güçlendiriyor hem de ilçemizde geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle Karacabey’i daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi sürdüreceğiz."

Karacabey Belediyesi, çevre koruma ve sürdürülebilir atık yönetimi konusunda çalışmalarını önümüzdeki yıllarda da artırarak devam ettirmeyi hedefliyor.