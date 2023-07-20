Karacabey Belediyesi'nden geleceğe önemli yatırım

Karacabey Belediyesi tarafından Taşlık Mahallesine 18 dönüm üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali, bir yılda hem bütçe hem doğa açısından büyük fayda sağladı. Başkan Ali Özkan, 104 bin ağacın kesilmesine gerek kalmadan enerji üretildiğini dile getirirken, belediye olarak yaklaşık 5 milyon lira kâr elde ettiklerini ifade etti.

Karacabey Belediyesi’nin gelecek odaklı yatırımları meyvelerini veriyor. Başkan Ali Özkan, temiz bir geleceğin yenilebilir enerji ile mümkün olduğunu ve günümüzde yaşanan iklim değişikliğinin de aslında bu alanda yapılacak yatırımların ne denli önemli olduğunu vurguladı. Özkan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

“Geçen yıl, 18 dönümlük santral üzerinde 2960 panel kurduk. Ve bir yıldır sorunsuz bir şekilde tesisimiz aktif. Bu süre zarfında edindiğimiz ortalama rakamlar neticesinde, 104 bin ağacın kesilmesine gerek kalmadan elektrik enerjisi ürettik. Bir başka örnekle, 1892 ton karbondioksit salınımının önüne geçmiş olduk. Bu rakamlar aynı zamanda, 759 ton kömürün yakılmasının da önüne geçtiğimizi gösteriyor. Ve tüm bunların yanında, 4 milyon 741 bin 840 TL belediyemize kâr sağladık. Temiz bir çevre olan çıkış noktamızda hem çevreye hem de ekonomimize önemli fayda sağlamış bulunmaktayız.”

Tesisin günlük bin hanenin elektrik ihtiyacı kadar enerjiyi, yenilebilir enerji kaynağı güneşten karşılayarak yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlara olan bağlılığı azalttığını da sözlerine ekleyen Özkan, “Zararlı karbondioksit gaz salınımı engelleyerek doğadaki karbon ayak izimizi de azalttık” şeklinde konuştu.