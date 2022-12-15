Karacabey Belediyesi'nin araç filosuna bir araç daha katıldı

Karacabey Belediye’sinin araç filosu güçlenmeye devam ediyor. Belediye filosuna dahil edilen ve ilçede belediye hizmetlerine vatandaşın ulaşımını sağlamak amacıyla alınan otobüs, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Karacabeylilere hizmet verecek.

Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün belediye önünde yeni alınan otobüsü incelerken yaptığı açıklamada,“Karacabey’de, büyükşehir yasasından önce merkezdeki 21 mahallemize hizmet götürülmekteydi. Büyükşehir yasasıyla beraber kırsal mahallelerimizde bu hizmet alanına dahil olduğu için toplamda 85 mahalleye hizmet etmekteyiz.Bu çerçevede çok geniş bir hizmet ağı içerisinde verimli bir ovaya sahibiz.Tarımsal faaliyetler yoğun olarak sürdürülmekte.Dolayısıyla kırsal ve merkez mahallelerimize layıkıyla hizmet edebilmemiz için donanımlı bir araç filosuna sahip olmamız gerekiyordu. 2014 yılında göreve geldiğimizde de bu noktada ciddi sıkıntılar yaşıyorduk.Tabi bunların tamirat ve bakım masrafları da yoğun bir şekilde gerçekleşiyor.Biz bu çerçevede,vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti sunmak için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz.Bu aldığımız otobüsle birlikte şuanda Karacabey Belediyesi’ne kazandırdığımız 23 tane aracımız var.Önümüzdeki günlerde de yeni ilaveler olacak ve bizler, ekibimizle birlikte ‘güzellikler şehri ’Karacabey’imize hizmet etmeye devam edeceğiz.Karacabey’imize hayırlı olsun” dedi.