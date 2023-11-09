Karacabey Belediyesi Tarihi Fotoğraf Galerisine yoğun ilgi

Karacabey Belediyesi tarafından, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen açılan Tarihi Fotoğraf Galerisi, büyük ilgi görüyor. İçerisinde 100 yılı aşkın süredir gün yüzüne çıkmayı bekleyen çeşitli fotoğrafların yanı sıra bazı gazete haberleri ve belgelerin de sergilendiği galeriyi bir hafta içerisinde yüzlerce kişi gezerken, ortaya çıkan görüntüler büyük beğeni topladı.

Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi 2. katında, 1890’dan 1980’e 100 yıllık miras başlığı altında Cumhuriyetin 100. yılına ithafen açılan galeri, pazar ve pazartesi günleri dışında her gün 11.00 - 20.00 saatleri arasında gezilebiliyor. Tarihi Fotoğraf Galerisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, “Galerimiz açıldığı günden beri vatandaşlarımızdan büyük ilgi görüyor. Tabi bir yandan da yeni fotoğraf ve belgeler gelmeye de devam ediyor. Arkadaşlarımız bunları da dijital ortama aktarmayadevamediyor. Okullardan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz de toplu ziyaretler gerçekleştirmeye başladı. İlerleyen süreçte Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli olarak, okul gezilerinin yapılmasını sağlamayı planlıyoruz. İnşallah bu çalışma bundan sonra oluşacak Karacabey’deki Kent Müzesinin de ilk kilometre taşlarından biri olacak. Gösterdikleri yoğun ilgi ve teveccüh için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.