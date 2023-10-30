Karacabey Belediyespor'da Ahmet Taşyürek dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor’da Erdoğan Yılmaz’dan boşalan teknik direktörlük görevine Ahmet Taşyürek getirildi.

Karacabey Belediyespor, yeni teknik direktör olarak Ahmet Taşyürek ile sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Ahmet Taşyürek. Takımımız teknik direktörlük görevi için Ahmet Taşyürek ile anlaşmaya varmıştır. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

En son Orduspor FK’yı çalıştıran Ahmet Taşyürek, 2005’ten itibaren Antakyaspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Boluspor ve Karşıyaka takımlarında teknik direktörlük yaptı.